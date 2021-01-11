近水樓台！Apple傳夥南韓現代造車　原因只有這個

蘋果公司(Apple Inc.)夥南韓現代汽車生產「Apple Car」的消息甚囂塵上，那問題是，為甚麼Apple的合作對象是現代汽車？

外國媒體分析認為，原因在於一方面現代汽車在質量和價格方面具有競爭力，另一方面是因為該公司的生產基地靠近中國，而中國是世界上最大的汽車市場，也有最大的新能源車需求，同時中國還有大量的蘋果供應鏈企業。

Wedbush證券分析師Daniel Ives也在報告中表示，未來10年電動車市場將超過萬億美元規模，蘋果公司最終選擇加入是非常明智的。但要想大規模量產汽車非常困難，合作模式是最好的路徑。

事實上，2014年起，蘋果公司已經啟動秘密的自動駕駛汽車項目「泰坦計劃」，致力於研發車載系統「CarPlay」，並於2017年獲得美國加州機動車管理局的授權，在公開道路進行自動駕駛測試。

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