大型新盤反應踴躍　MONACO收票近1700張

受大型新盤開售帶動，一手樓市氣氛持續升溫，除了全新項目認購反應踴躍之外，部分銷售中樓盤的售樓速度亦見加快，新界區亦有洋房獲大額承接。

●新盤MONACO最快周末開售

新一年新盤推售反應理想，會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO屬今年首個推出項目，登記反應踴躍，截至今晚8時，已錄近1,700個登記，短期內考慮會否再加推單位應市，現價較同區其他項目仍具折讓，加推單位有加價空間，日內可望落實首輪銷售時間及安排，最快本周末開盤。

項目過去兩日錄得逾4,000人次參觀，約兩成入票者有意認購2伙。剛過去周日已原價加推80伙，而首兩張價單共推160伙，折實平均呎價23,239元。

至於樓盤第2期只有247伙，仍然待批預售樓花同意書，要視乎批出進度，有機會部署接力推售。同系山頂道77至79號項目於本周發布樓書後，會隨即開始接受預約睇樓，扣除兩間保留收租洋房後，只有6伙可供發售。

●LP10樓書日內上網 料快開價

新盤市場競爭加劇。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪稱，將軍澳日出康城LP10的樓書料日內將會上網，並預先安排傳媒參觀示範單位，首張價單料將推出不少於179個單位，最快周內公布詳情。

●御半山II期月初售出單位交易告吹

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下屯門御半山II期錄得交易告吹個案。單位為2A座22樓F室，實用面積531方呎，原本於1月3日以892萬元售出，呎價16,798元，已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●滿名山洋房8631萬沽 呎價3萬元

一手洋房承接力不俗。據一手銷售資訊網資料，嘉里建設（00683）旗下屯門滿名山，剛售出名庭H1號洋房，實用面積2,877方呎，花園及天台面積分別1,909與1,106方呎，成交價8,631萬元，呎價3萬元。

●恆大‧珺瓏灣兩期累積銷量突破1,200伙

屯赤隧道啟用帶動屯門區新盤銷情加快，區內恆大 ‧ 珺瓏灣兩期於2021年至今，已累售23個單位，累積銷量突破1,200伙，達1,210個單位，套現金額約59億元。最新成交包括第2期5A座地下G室特色戶，實用面積438方呎，連面積362方呎花園，成交價889.2萬元，呎價20,301元。

●The Campton原價加推47伙 料周內推售新一批單位

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，剛加推價單第6號，提供47個單位，包括5伙開放式、13伙一房、23伙兩房及6伙三房單位，折實呎價18,152至21,740元。撇除座向、景觀及樓層等因素，屬原價加推。預計項目將於短期內公布新銷售安排，並於本周內發售新一批單位。

●AVA 61重推3伙終止買賣合約單位

據一手銷售資訊網資料，長沙灣AVA 61更新價單，其中3伙於去年12月終止買賣合約的單位，價單售價下調逾3至11%，發展商同時調整付款方法折扣，120日成交計劃由原本提供售價8%折扣，變為沒有折扣，該批單位將於本周五（1月15日）發售。

●龍譽高層大宅3510萬元獲承接

啟德區內新盤市況轉趨熱鬧，據一手銷售資訊網資料，保利置業集團（00119）旗下同區龍譽，剛錄2021年首宗交投，單位為2B座38樓F室，實用面積909方呎，成交價3,510萬元，呎價38,614元，買家選用210天備用二按貸款付款計劃入市。

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