建溢集團不知悉股價及成交量波動原因
2021年01月11日 20:33
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建溢集團(00638)公布，知悉最近公司的股份價格及成交量上升。董事會經作出於相關情況下有關公司的合理查詢後，確認並不知悉導致該價格及成交量變動的任何原因，或根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部須予披露的任何內幕消息。
公司會不時考慮各種企業活動的商機，以提升股東價值及促進業務發展。倘涉及有關商機的任何相關交易落實，公司將根據適用規定適時刊發公布。
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