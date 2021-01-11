【全球攬炒】美近400萬人至少失業6個月　引爆就業歧視

外國傳媒報道，美國目前有大量人口已失業至少6個月，且失業率在去年12月也保持在6.7%，為自去年4月以來首次沒有下降。美國霍華德大學(Howard University)經濟學教授William Spriggs表示，美國目前的失業狀況已很難讓失業者重新進入勞動市場，長期失業者「陷入困境，開始面臨就業歧視，僱主會認為失業者是損壞的商品」。

據美國對勞工統計局數據，美國目前的長期失業者中，有超過半數來自休閒和酒店業，以及教育、衞生服務、批發和零售貿易領域。政府數據還顯示，在失業的非裔人和亞裔美國人中，有超過40%的人至少失業半年，而在白人和西班牙裔中，此比例約接近1/3。且女性長期失業的可能性也略高於男性，尤其在25至44歲之間。

另據美國政府數據，截至去年12月19日當周，約有840萬人領取了美國疫情緊急失業補償計劃下的失業金。美國國會則已就新一輪規模9,000億美元的紓困達成協議，其中包括直接提供美國個人600美元的支票。

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