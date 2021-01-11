長情業主趕移民　減25萬沽美景花園

二手業主趕移民，繼續劈價沽貨。青衣美景花園「大兩房」單位，原業主由屋苑入伙後一直居住至今，因移民放盤，減價25萬元，終售550萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨28座高層8室，實用面積614方呎，三房兩廁及方廳間隔，獲同區用家垂青，新買家為追求較大居住面積，故鍾情上述的三房戶，並斥約998萬元換樓入市，實用呎價約16,254元，原業主於2013年1月以約720萬元購入，是次轉手帳面獲利約278萬元，升值約39%。

●柴灣居屋山翠苑B座中層1室，實用面積約374方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以510萬元成交，實用呎價約13,636元，新買家為同區上車客，原業主於2017年3月以約398萬元購入，是次轉售帳面獲利約112萬元，物業升值約28％。

●西灣河鯉景灣怡昌閣中低層B室，實用面積約666方呎，套三房間隔，去年10月開始放盤，原先叫價1,196萬元，經議價後減價146萬元或約12.2%，最終以1,050萬元沽出，實用呎價約15,766元，原業主於2007年3月以約410萬元購入，持貨多年轉手帳面獲利約640萬元，物業升值約1.6倍。

●北角友福園中層F室，實用面積377方呎，兩房間隔，以608萬元易手，實用呎價16,127元，原業主於2015年6月以470萬元買入，持貨5年多，帳面獲利138萬元，單位升值約29%。

●北角城市花園8座低層連平台戶，實用面積569方呎，兩房間隔，外望園景，連平台約305方呎，獲區外首置上車客以990萬元承接，實用呎價17,399元，原業主於2011年2月以613萬元購入投資，持貨近10年至今沽售，帳面獲利377萬元，單位期內升值約62%。

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九龍區

●長沙灣喜韻2座高層B室，實用面積459方呎，原則一房間隔，最初開價800萬元，現以792萬元交吉易手，實用呎價17,255元，新買家為同區客，深知放盤罕有，即使單位現時有租客住用中，未能睇樓，議價後亦拍板入市自用。

●長沙灣泓景臺5座中層E室，實用面積539方呎，兩房間隔，上月開價950萬元，本月初調整叫價至920萬元即獲洽購，現以915萬元成交，實用呎價16,976元，原業主於2013年1月以624.8萬元買入，持貨剛剛8年，現沽貨帳面獲利290.2萬元，單位升值約46%。

●長沙灣泓景臺7座高層C室，望園景，套三房間隔，實用面積約736方呎，以約29,000元放租兩個月後，獲區內客接洽，經議價後減價約2,000元，以約27,000元成交，實用呎租約36.7元，新租客為一對夫婦，睇樓1次後即決定承租。

●奧運站柏景灣10座中低層F室，實用面積466方呎，兩房間隔，去年12月開價1,000萬元，其後曾調整叫價至980萬元，最終累減58萬元，以942萬元沽出，實用呎價20,215元，新買家議價後，加快入市步伐，承接作新居。

●奧運站維港灣1座高層F室，實用面積609方呎，套三房間隔，吸引本地家庭客承接，原先放盤叫價約1,380萬元，因應市況決定下調80萬元成交，減幅約5.8%，實用呎價約21,346元，原業主於2010年6月斥資約645萬元購得，是次轉手帳面獲利655萬元，升值約102%。

●九龍塘又一居20座中層D室，實用面積約603方呎，套三房間隔，望樓景，放盤約一個月，原業主開價1,210萬元，經議價後減價60萬元或約5%，最終以1,150萬元沽出，實用呎價約19,071元，原業主於2000年1月以約400萬元購入，持貨21年，現轉手帳面獲利約750萬元，物業升值約1.9倍。

●鑽石山星河明居A座高層3室，實用面積517方呎，三房兩廳間隔，原先叫價1,030萬元，減價60萬元，減幅5.8%，最終以970萬元易手，實用呎價18,762元，原業主於2007年購入上述單位，當時作價338萬元，持貨14年至今沽售，帳面獲利632萬元，單位期內升值近1.9倍。

●牛頭角淘大花園M座低層3室，實用面積322方呎，一房間隔，由於入場門檻較低，吸引睇樓僅3小時之外區客即時決定承接，打算購入作新婚居所，成交價565萬元，實用呎價17,547元，原業主於1999年7月以146萬元購得，是次轉手帳面獲利約419萬元，升值逾2.8倍。

●將軍澳維景灣畔11座中層B室，實用面積約660方呎，套三房間隔，於20年12月底開始放售，業主原叫價1,130萬元，最終於日前以1,099萬元以交吉形式易手，減價31萬元或約3%，實用呎價約16,652元，屋苑1月至今錄得約8宗二手買賣，平均實用呎價約16,525元，現時約有313個放盤，入場費由650萬元起。

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新界區

●青衣1月暫錄約21宗二手買賣，預計全月成交量可超越上月63宗，其中美景花園10座高層G室，實用面積478方呎，屬於大兩房間隔，原業主由屋苑入伙一直居住至今，因決定移民，才割愛出售單位，放盤一段時間，叫價575萬元，議價後以550萬元沽出，實用呎價11,506元。

●青衣灝景灣7座低層D室，實用面積約682方呎，套三房間隔，望海景，由去年12月中開始放盤，原叫價1,200萬元，經議價後減價45萬元或約3.8%，最後以1,155萬元成交，實用呎價約16,935元，屋苑1月至今累錄兩宗二手買賣，平均實用呎價16,457元。

●東涌東堤灣畔6座高層F室，實用面積607方呎，叫價780萬元，新近以755萬元沽出，實用呎價124,38元，新買家為一對夫婦，首次置業，原打算購入1,000萬元以內的三房單位，近期成交轉旺，放盤選擇快速收窄，優質三房單位樓價更高於1,000萬元，最終轉購兩房單位。

●馬灣珀麗灣1月暫8宗買賣， 較上月同期升逾3成，其中10座中層E室，實用面積537方呎，兩房間隔，享內園景，於12月底以650萬元放盤，不足兩星期，速獲用家洽購，議價後共減17萬元，隨即以633萬元沽出，實用呎價11,788元。

●荃灣愉景新城兩日錄約5宗買賣，屋苑12座中層B室，實用面積約477方呎，兩房間隔，區內客有意讓母親遷至鄰近居住，有見上址裝修企理，火速決定承接，單位原先開價750萬元放售，原業主有見買家出資助母親換樓，故願減價促成交易，單位最終以726萬元成交，實用呎價約15,220元。

●屯門愛琴海岸2座高層H室，實用面積為519方呎，兩房間隔，成交價635萬元，實用呎價12,235元，原業主於2009年1月以185萬元購入，持貨逾12年至今將單位轉手，帳面獲利450萬元，單位升值約2.4倍，連同日前5座低層H室售628萬元，以及6座高層H室售608萬元，項目於1周內連錄3宗成交。

●屯門居屋兆禧苑B座高層16室，實用面積351方呎，一房間隔，原業主即時減價10萬元，外區上車客決定於已補價自由市場以400萬元購入自用，實用呎價11,396元。

●屯門居屋澤豐花園5座高層D室，實用面積577方呎，三房間隔，區內租客有見近日二手成交加快，考慮後決定轉租為買，睇樓當日即扑搥承接，單位原先於已補價自由市場叫價約530萬元放盤，雙方議價後以518萬元成交，實用呎價約8,977元。

●天水圍嘉湖山莊1月累錄18宗買賣，較上月同期多38%，成交包括景湖居1座中層G室，實用面積547方呎，三房間隔，以560萬元沽出，實用呎價10,238元，上址去年11月放盤價為610萬元，共減三口價合共50萬元沽出，原業於2013年11月以290萬元買入，現沽貨帳面獲利270萬元，期內升值約93%。

●元朗區1月暫78宗二手買賣，達上月全月50%，剛過去的周末區內連錄20宗，包括YOHO Town第3座高層B室，實用面積393方呎，兩房間隔，叫價660萬元，微減2萬元，獲買家以658萬元承接，實用呎價16,743元。

●元朗錦綉花園河北9街單號屋，實用面積891方呎，以1,068萬元沽出，實用呎價11,987元，新買家為區內分支家庭客，鍾情單位附設大花園，即入市作自用，原業主於2007年9月以359萬元買入，持貨約14年，是次轉手帳面獲利約709萬元離場，單位期內升值197%。

●元朗加州豪園蒙尼卡徑單號屋，實用面積1,348方呎，放盤時叫價約1,450萬元，議價後以1,350萬元沽出，實用呎價10,015元，新買家為同區用家，購入單位自住，原業主於2010年以814萬元購入，持貨11年帳面獲利約536萬元離場，單位升值約66%。

●元朗尚悅周末連錄10宗買賣，包括2座高層E室，實用面積356方呎，兩房間隔，叫價525萬元，疫情關係業主不讓睇樓，微減7萬元，新近以518萬元沽出，實用呎價14,551元，新買家為外區上車客，睇樓一個月，見近期成交暢旺，已視察的放盤相繼沽出，樓價亦有上升趨勢上址雖無樓睇，但業主願減價，價錢略低於市場價，遂快速拍板承接。

●上水天巒日內瓦東大道單號屋，實用面積2,792方呎，開價約4,200萬元，議價後以3,880萬元獲承接，實用呎價13,897元，原業主於2012年以約4,691萬元購入，持貨9年帳面蝕讓約811萬元離場。

●粉嶺花都廣場1月暫錄5宗買賣，最新錄得2座低層H室，實用面積392方呎，兩房間隔，議價後以499萬元獲承接，實用呎價12,730元，原業主於2012年以205萬元購入，持貨約9年沽出帳面獲利約294萬元，單位升值約143%。

●沙田碧濤花園3期翠柏閣低層F室，實用面781方呎，套三房間隔，望河景，放盤兩個月，當時叫價990萬元，其後累減62萬元或約6%，終以928萬元沽售，實用呎價11,882元，原業主於2016年8月648萬元購入上址，持貨4年多至今沽售，帳面獲利280萬元，單位期內升值43%。

●沙田第一城1月暫錄約19宗買賣，其中9座中層H室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以579萬元易手，實用呎價17,706元，原業主則於2010年以212萬元購入，持貨11年帳面獲利367萬元離場，單位升值約173%。

●馬鞍山翠擁華庭8座高層C室，實用面積521方呎，兩房間隔，日前以742萬元易手，實用呎價14,242元，原業主於2007年以246萬元購入單位，持貨14年，是次沽出單位帳面獲利496萬元離場，單位升值約2倍。

●馬鞍山中心2座低層B室，實用面積364方呎，兩房間隔，原先叫價620萬元，最終以614.8萬元易手，實用呎價16,890元，原業主於2010年6月購入上址，當時作價208萬元，持貨10年多至今將單位沽售，帳面獲利406.8萬元離場，單位期內升值約2倍。

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