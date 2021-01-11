Dr. Martens英國上市　估值312億

英國著名鞋商Dr. Martens宣布在倫敦證交所上市，為全球今年首宗大型首次公開招股(IPO)之一，分析員料估值介乎30億英鎊（約312億港元）。

私募基金Permira約7年前以3億英鎊從Griggs家族買入Dr Martens，是次上市將出售部分股權。

現時Dr. Martens每年在全球60多國賣出1,100萬對鞋，截至2020年3月底止一年的收入為6.72億英鎊，扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為1.84億英鎊。

此外，Dr. Martens近年在Permira控制下，積極發展電貿，截至去年底止9個月佔整體收入30%。

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