中國自動化公司秘書　因內幕交易被判入獄

香港證監會公布，東區裁判法院早前在證券及期貨事務監察委員會（證監會）提出檢控後，裁定中國自動化集團之公司秘書周昭智就中國自動化股份進行內幕交易的罪名成立，周一(11日)被判處其監禁45日。

周亦被飭令支付45,000元罰款及37,029.51元的證監會調查費用。

案情指，於2016年4月11日，周在得悉有關可能全面要約的消息並獲指示安排暫停股份交易後，透過其妻子的證券帳戶買入合共534,000股中國自動化股份。周在2016年4月14日至21日期間賣出部分中國自動化股份，獲利7,417元，而仍未賣出的股份的名義利潤為36,865元。

證監會法規執行部執行董事魏建新表示：「周作為中國自動化的公司秘書，透過職務之便取得內幕消息。周利用這一內幕消息，藉買賣該公司的股份而獲利，令其在市場上取得不公平的優勢，並濫用了該公司對其的信任。」

魏建新先生續指：「內幕交易是一項嚴重的刑事罪行。證監會將繼續致力透過刑事法律程序，以打擊這種市場失當行為。」

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