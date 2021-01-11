去年甲廈租售同挫雙位數 住宅劈價蝕讓不斷

受新冠肺炎肆虐，去年本港經濟環境顯著轉壞，寫字樓市場走勢呈價量齊跌。有代理行報告指，2020年甲級商廈售價及租金分別下跌約11.1%及約18.3%，跌幅創2008年金融海嘯後按年最大，當中中環租金瀉約28.8%，為各區中表現最差。而整體寫字樓成交量更創下有紀錄新低。有業界認為，上半年甲廈價格仍會下跌5%至10%，並在第三季回穩。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，去年全球經濟表現疲弱，與經濟關連性甚大的寫字樓市場自然不能幸免，而自2017年起租售價急升的港島核心區，例如金鐘、中環及上環一帶，更是去年跌勢最急地區。

該公司資料研究部發表的《商廈快訊》報告顯示，去年全年甲、乙級商廈租售價均告下跌，以區域劃分，港島核心區跌幅明顯較大，其中甲廈租金跌幅最大的中環區，去年平均呎租約59.5元，而金鐘區全年亦下調達22.4%，呎租約50.5元。

而中環甲廈呎價全年也跌22.3%，屬去年跌價幅度最大的區域，最新呎價僅約35,205元。而金鐘全年亦累挫約17.2%，最新平均呎價約26,462元。尖沙咀甲級寫字樓去年都跌價約17.6%，呎價約12,253元。

至於寫字樓空置率同告上升。報告指出，截至去年12月底，中環甲廈空置率達8.0%，東九龍更高見14.4%，是全港空置率最高地區，並拖累整體甲廈空置率升至8.4%，仍高於08至09年金融海嘯時的高位。

翁氏又稱，今年中港兩地有望恢復通關，屆時「北水」資金可望支持商廈市場，故預期核心區甲廈售價有望輕微回升，但非核心區甲廈由於供應多，其中2022年就有逾500萬呎樓面落成，故相信的租售價仍會受壓。

此外，第一太平戴維斯發表2020年第四季香港寫字樓及零售投資報告指出，雙倍印花稅取消帶來刺激作用，尤其是1,000萬元以下的低價工商物業成交，於去年12月出現強勁反彈，期間細價寫字樓間錄得69宗成交，較11月反彈約69%。

至於零售物業市場，因第四波疫情爆發，以及社交距離措施收緊，抵銷了取消雙倍印花稅對投資市場的利好因素。預期今年上半年一線地舖價格會下跌5至10%。不過，去年下半年的整幢物業及整幅土地成交量及價值，比較同年上半年上漲約76%及逾3.5倍。

該行研究及顧問諮詢部主管盛世民稱，由於資金重返投資市場，高端物業成交量持續回升，而零售市場能否全面復甦，仍視乎邊境能否重啟，以利旅客及資金流入本地。

另方面，放寬工商舖辣招稅後，市場再錄舖位短線獲利個案。盛滙商舖基金以2,800萬元沽出上環皇后大道中327至329號地下B1B及B2號，買入約8個月帳賺約700萬元，升值約33%。

●二手市況：雙喜樓料蝕使費離場

二手交投稍為升溫，部分投資者即時沽售辣招鬆綁盤套現。灣仔雙喜樓一個迷你兩房單位，減價至500萬元沽出，原業主持貨約3年多帳面僅賺18萬元，料屬明賺實蝕個案。

中原謝明殷透露，上述單位為低層A室兩房戶，實用面積233方呎，曾叫價530萬元，近日減至508萬元，終累劈約5.7%獲收租客購入，呎價約21,459元。原業主2017年以482萬元購入收租，扣除印花稅及佣金等料需損手。

世紀21北山梁淑儀則稱，北角柏傲山1座中層B室，原業主於2015年3月購入作投資，剛以2,900萬元沽，持貨近6年帳面升值不足2%，但未扣除購入時的回贈。

收租盤連錄平價買賣。美聯黃少明稱，將軍澳怡心園1座中層C室，實用面積497方呎，由於仍有租客居住，無樓睇下減價15萬元，獲港島上車客以615萬元承接，呎價約12,374元，低市價約3%。該行汪子龍指，大埔中心9座中層G室，開價600萬元，調低至572萬元連約易手，呎價約15,418元，均屬低市價。

此外，中上價屋苑劈價顯著。利嘉閣林敏表示，西灣河鯉景灣怡昌閣中低層B室，去年10月放盤，降價146萬元，以1,050萬元沽，呎價15,766元。

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