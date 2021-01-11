匯源果汁附屬公司被內地法院指定臨時管理人
2021年01月11日 22:41
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匯源果汁(01886)公布，北京匯源於1月11日收到由北京市第一中級人民法院發出的預重整決定書。法院決定對北京滙源啓動預重整程序並指定了一位臨時管理人。
在預重整程序進行期間，臨時管理人應履行若干職責，當中包括，明確重整工作整體方向，組織北京匯源與其出資人、債權人及(意向)重整投資人等利害關係人協商擬訂預重整方案，以及根據需要指導和輔助北京匯源引進重整投資人。
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