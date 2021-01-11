全球汽車缺「芯」惡化！ 傳歐美找台灣求助也無用

外國傳媒報道，全球汽車業面臨嚴重的車用晶片缺貨問題，造成產能被迫削減，面對強勁反彈需求只能見財化水，現在傳出車用晶片業者曾對台灣晶圓代工廠「落大訂」，包括歐美業界，但由於通訊產品的需求已很難滿足，台廠也愛莫能助。

消息透露，隨着汽車需求在去年下半年強勁反彈，業界想重新下單的時候，台廠因上半年被削單而將原有產能分配給其他訂單，例如通用汽車曾為此向台灣政府求助，希望能確保晶片供應，歐盟也曾就此事與台灣官方接洽，而台灣政府確實也將歐美這方面的需求，轉交給台積電等台廠。

不過，台積電以產能已滿為由，至少拒絕了一家大型車用晶片業者的大規模訂單，導致車用晶片缺貨的問題目前仍看不到緩解迹象。

報道提到的主要車用晶片商為荷蘭的恩智浦半導體(NXP Semiconductors)、德國的英飛凌(Infineon Technologies)、日本的瑞薩電子，而為這些晶片商代工的主要同業包括台積電、聯電，以及美國的格芯(Globalfoundries)等。

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