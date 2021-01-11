外資遠離！The North Face及Timberland母企撤港
2021年01月11日 23:01
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外國傳媒報道，全球領先休閒服飾集團威富公司(VF Corporation)周一(11日)宣布亞太區改組計劃，將品牌營運中心由香港遷往上海，以便旗下品牌能加速增長。
與此同時，其區內供應鏈基地也由香港轉至新加坡，亦會在馬來西亞吉隆坡開設新的服務中心。
整個計劃將在未來12至18個月進行，預計首步為今年4月。
VF旗下品牌包括Vans、The North Face、Timberland及Dickies。
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