外資遠離！The North Face及Timberland母企撤港

外國傳媒報道，全球領先休閒服飾集團威富公司(VF Corporation)周一(11日)宣布亞太區改組計劃，將品牌營運中心由香港遷往上海，以便旗下品牌能加速增長。

與此同時，其區內供應鏈基地也由香港轉至新加坡，亦會在馬來西亞吉隆坡開設新的服務中心。

整個計劃將在未來12至18個月進行，預計首步為今年4月。

VF旗下品牌包括Vans、The North Face、Timberland及Dickies。

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