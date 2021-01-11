【產經評論】打鱷遺物託錯人　港府敗家豈無因

美國政府針對一批中國企業下投資禁令之舉持續發酵。由於香港上市的盈富基金之經理人是一家美資公司，故亦須遵美禁令而不再對相關中企進行新投資。對於該基金，港人普遍認知或許是1998年港府打大鱷遺留下來的，鮮有人知悉與美資有關，事已至此，當務之急是盡快撤換經理人，恒生指數有限公司亦宜檢討指數成分股組合，以減低對市場的衝擊。誠然，中美金融戰愈演愈烈，香港早就應該主動審視美國風險並作出規避，偏偏又要等出事才後知後覺，足見廢官做事慢十拍的作風不變！

回看1998年港府入市買下一大批藍籌股，同年成立了外匯基金投資有限公司，負責管理政府購入的股份，及後拍板成立盈富基金，藉此出售手上的港股組合。自此，美國道富環球被委任為盈富經理人，美國道富銀行及信託公司為信託人，而外匯基金投資有限公司委任的監督委員會，會就盈富的管理及行政事務，監督信託人和經理人。

如今中美開打金融戰，講的都是重要國家戰略利益。香港作為內地國際金融中心，勢成美國狙擊目標，港府理應早就洞悉形勢並及早籌劃避險。如今美國終於出手，美資金融機構一律得聽命剔除相關中資股及將有關的衍生工具退市，就連盈富亦受影響。由於日後盈富不再投資受影響的中資藍籌股，勢必影響追蹤恒指的表現，按理有關方面應大條道理撤換美資經理人及信託人，以絕後患。

誠如有「鱷王」之稱的著名金融大戶達利奧所言，中國經濟實力日強，未來將可取代美國紐約及英國倫敦，成為國際金融中心。顯見在外資眼中，中國在世界金融的話語權日大，而香港作為金融重鎮，應及早洞悉並有所作為，更何況內地本身就是最大後盾，過去中資和中企對於穩定香港金融市場所起的積極作用就是最佳證明。

中資既逐步取代外資成為香港金融市場的主要參與者，擁有更大的話語權也是合情合理，類似盈富的例子，是可考慮改委任中資企業出任經理人和信託人，以減低不必要的地緣政治風險；政府亦可鼓勵更多中資金融機構參與開發具代表性的指數產品，為投資者提供更多可靠的選擇。

須知道美國正施展「長臂管轄權」，企圖阻截國際資金投資中國，並增加中港企業的合規風險，市場震盪難免，要穩定市場，除靠北水南來外，實宜參考歐洲應對美國霸權的相關措施，取長補短。畢竟中美爭霸是世代之爭，港府別再夢遊，醒醒吧！

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