2021年別大意！全球經濟重創　亂象頻生

全球雖已踏入2021年，但絕對不代表舊事已過，既談不上一元復始，也不是萬象更新！世界經濟因疫情變得亂象處處，令人不勝唏噓。

【政府共擲110萬億救亡 負債纍纍】

疫情久久未能受控，全球政府為挽救經濟，去年投入約110萬億元。計及美國兩度發放現金紓困及擴大失業補助，估計去年用了30萬億元刺激經濟，規模位居全球第一；日本緊跟在後，刺激經濟規模達300萬億日圓(約22萬億港元)。

據外媒統計，自去年3月前後起，以發達國家為主的各國啟動大規模經濟對策，到4月上旬總額約63萬億元。之後第二波、第三波疫情衝擊各地區，截至去年9月中旬達到約97萬億元，到12月底進一步擴大。

日本除了醫療領域的防疫對策外，還推出旨在支撐消費的旅遊支援項目Go To Travel及防災減災融資方案等，加上此前的應對措施和去年12月敲定的追加預算，總額達到22萬億元規模，超過國內生產總值(GDP)的50%。

歐洲方面，德國至少斥資約11萬億元救經濟、意大利約5.5萬億元，英國及法國等為應對第三波疫情出現也追加預算金額。

中國救市額度相對少，國際貨幣基金組織(IMF)表示，截至去年9月中旬，中國投放約7萬億元左右。

目前最令人憂慮的是，各國動用財政及資金周轉支援措施處於無法停止的狀態，未來如何消除債務問題將成為重之以重的難題。

【疫亂夾擊 泰料衰過2020】

疫情來襲已令人懊惱，若再加上社會動盪就更不堪。在全球多地皆認為今年經濟有望反彈下，泰國國家發展管理研究所(NIDA)近日則預料，今年泰國經濟狀況將受疫情升溫影響而進一步惡化。

根據NIDA調查發現，大約52.2%泰國民眾預測今年當地經濟將會比去年更加糟糕，只有14.6%受訪者預測會有所改善。此外，48.1%受訪者更認為，疫情帶來的影響恐較去年來得更加致命。

泰國央行上月也表示，該國去年經濟恐大幅萎縮6.6%，並將今年經濟增長估計從原先的3.6%下調至3.2%。

NIDA的調查亦顯示，泰國要從反政府抗議活動中恢復經濟，恐面臨更多障礙。近77%受訪者認為，今年泰國政局將持續混亂或惡化，43%預測今年還會再發生示威活動。

由於泰國首都曼谷、龍仔厝府以及羅勇府為疫情熱點，當地政府正考慮在包括曼谷在內28個省府實施更嚴格的防疫措施，限制商業活動來遏制疫情。

【柬埔寨失業飆 民眾捕鼠維生】

外國傳媒報道，柬埔寨經濟受疫情衝擊，城市工作變少，失業民眾不得不回到農村耕種，卻因稻米價格低迷，根本賺不到錢，只好「捉老鼠」賣給越南。

報道引述亞洲開發銀行數據顯示，柬埔寨工作年齡人口為900萬左右，預計2020年減少50萬個工作機會，使許多在城市工作的人被迫返回農村，詎料稻米價格太低，去年1至4月之間，農民的收入整整降了1/3。

隨着失業人數上升，耕田又賺不到錢，許多柬埔寨人改以捕鼠器當謀生工具，甚至將捉老鼠當全職工作。據報當地捕鼠有兩個目的：其一避免老鼠破壞莊稼；其二是鄰國越南以稻草放養老鼠，據稱很美味，故將捕到的老鼠賣給越南。

有受訪農民稱自去年4月以來，附近村莊的捕鼠器數量增加非常多，不像之前那麼有利可圖，以前每捕撈一公斤可獲得6,000瑞爾(約11.5港元)，在整個供應鏈中，價格下跌的趨勢也愈來愈明顯，收入少了一半。

老鼠價格下跌，除了是供應增加外，需求也減少，越南人擔心吃老鼠染上新冠肺炎，加上自從去年3月以來，官方已經關閉邊境，使老鼠銷售管道變得困難，若果「走私」被捕，更加要面臨罰款及監禁風險。

【貨櫃短缺 航運供應鏈受壓】

或許不少人仍未察覺，疫情已令全球集裝箱短缺，形成航運業完美風暴！從汽車零件到化妝品的所有供應鏈，皆面臨史無前例的挑戰。

據總部位於丹麥哥本哈根的Sea-Intelligence編製之服務可靠性指數顯示，去年11月只有50.1%集裝箱船能按時到達，低於2019年同期的80%，是自2011年以來最低。從亞洲到北美，準時到達率甚至下降到30%以下，不到全球長期平均值的一半。

全球業務橫跨四大洲的Costco Wholesale認為，集裝箱短缺和延遲交貨的情況還將持續幾個月，料今年3月左右才會緩解。英國物流業也擔憂運費大漲會抬高消費者價格，或讓許多小企業難以承擔，損害英國經濟。

被視為「貿易溫度計」的全球最大貨櫃航運公司丹麥馬士基集團(Maersk)更警告，這是全球集裝箱運輸的完美風暴。該公司分析指出，目前美國和歐洲補貨需求增加，而遏制大流行的全球措施卻因缺乏船隻、集裝箱和貨櫃車運輸能力而帶給整個供應鏈嚴重壓力，這些挑戰為過去75年以來最劇烈的壓力測試。

事實上，北亞至英國航線的運價去年漲價3倍多，最大漲幅發生在過去幾周。北亞至北美東海岸和西海岸的運費分別上漲114%和189%，還不包括保險費。

另外又有分析指出，由於美國和歐洲港口嚴重擠擁，今年1月亞洲主要航線的集裝箱運費可能還會再度上揚，預料下半年才會紓緩。

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