航空業難復甦　國泰股價逆市跌

新冠肺炎疫情反彈及相關旅遊限制升級，持續打擊航空業。反映整體業界的國際航空運輸協會(IATA)發表報告，顯示航空客運需求表現在去年底再度停滯不前，全球航空公司去年11月客運周轉量(RPK，即將收費旅客數目乘以飛行公里)按年大跌70.3%，而且無論國際航線或早前表現較佳的國內航線皆需求疲弱，前者又以亞太區表現最差，去年10月和11月跌幅俱逾95%，並且是連續5個月「包尾」。

據IATA報告顯示，全行業的乘客運載率在去年11月僅得58%，創歷來11月的新低。國際航線方面，除亞太區跌幅最慘外，歐洲亦差強人意，RPK由去年10月時的跌83%，擴大至去年11月重挫87%。IATA預計，英國發現新變種病毒，很有機會令去年12月的RPK再跌，而且由於剛過去的聖誕節假期有大量聚會，相信在假期後全球新冠肺炎確診數字會有新一輪飆升。

該組織估計，全球航空客運表現不太可能有明顯改善。雖然因假期效應，機票預訂量曾在去年12月第三周反彈，可是數字在去年12月23日之後再度轉壞，皆因疫情在多個主要市場反彈，造成多國出行限制，窒礙行業復甦。

以國內航線而言，中國和俄羅斯負增長較為明顯。中國本地航班的RPK由去年10月的跌1.4%，擴至11月時跌4.8%；俄國在同期亦由跌10%，擴至跌23%。

事實上，據世界衞生組織(WHO)數據，單是去年12月最後一周，全球有約410萬人確診新冠肺炎，確診量是9月最後一周的兩倍，可見病毒變得更具侵略性，進一步加劇了危機，使包括英國等本來就很脆弱的主要市場客運需求更見疲弱。

此外，IATA亦指出，從機票預訂的情況看到，今年全球航空公司開局困難。疫苗有效的消息尚且未能挽回人們對旅遊的信心，更難言疫苗何時可大量使用來改善旅客數字。在此之前，該組織相信，要令全球航空業回復，只能靠各國確立一套可靠和有效的檢測制度。

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