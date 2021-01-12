東方日報B1：盈富基金跪低停吸禁令股　市場促換美資經理人

盈富基金前身是港府23年前於亞洲金融風暴打大鱷時買入的藍籌股，現由美資的道富環球投資管理亞洲作為經理人，因此要向特朗普之「霸道」禁令就範。道富明言，盈富不再適合美國人士投資，又預期追蹤恒指卻不買上了美國投資黑名單的公司會加大追蹤誤差，盈富之回報甚至恐與恒指的回報「迥然不同」，這有違盈富組合個股比重與恒指大致相同的原意。

獨立股評人David Webb認為，由外匯基金委任的盈富監督委員會有權選擇其信託人及經理人，現在也應該選擇由一家非美資的機構來出任，否則它難以追蹤恒指。香港金融管理局發言人則表示，盈富基金的新安排對其追蹤恒指的影響輕微，對外匯基金投資沒有任何實質影響，而該局理解監督委員會已和基金經理人保持聯繫，了解對基金運作的影響和是否有需要採取額外措施，會繼續密切留意市場發展。

積金局則表示，正與業界及相關監管機構密切留意有關情況，以保障強積金計劃成員的利益。目前，在受制裁名單中，追蹤恒指的強積金基金只投資於其中3間公司的股票，涉及21億元，約佔強積金總資產值0.2%。

事實上，華府的投資黑名單周一正式生效，現階段僅禁止美資投資相關股票，問題是若如之前所流傳，美資須於今年11月沽清有手頭上持股，牽扯到的資金流恐怕更為龐大。

據外媒指，恒生指數公司是迄今唯一尚未將相關股票剔出的主要指數公司。本報向恒指公司查詢會否乾脆把被納入美國投資黑名單的公司剔出指數、有無應變計劃針對美方可能加長黑名單等。對方回覆，了解到有客戶因要符合相應法規，投資或管理香港股票產品時遇上可投資性限制；因此會保持與客戶溝通，「就相關情況探討及提供訂製指數方案選擇」，讓客戶合規，並會繼續留意市場不同發展，提供各項指數產品，配合不同客戶需要。

銀河證券業務發展董事羅尚沛認為，盈富不再對受制裁股作新增投資，對其本身影響不大，其與恒指走勢偏離的機會亦較微，除非新增資金急增，又或者中移股價大幅甩開大市，不過從往績來看，兩者機會都不大。他亦預計，恒指短期內不太可能剔出中移等股份。

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