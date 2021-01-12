微軟等美國科技巨擘宣布凍結政治支出

外媒報道，美國國會上周三(6日)發生暴動之後，多隻多家科技巨擘宣布凍結政治支出。

社交媒體Facebook發言人表示，該公司政治行動委員會的所有捐款將至少在「2021年第一季度」維持凍結狀態。另一科技巨擘微軟公司亦表示，將會在今年首3個月凍結政治支出。

Facebook股價周一跌2.93%，報259.72美元；微軟公司股價跌0.92%，報217.6美元。

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