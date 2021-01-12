紐約期金收漲0.8%　企穩1850美元關

美股周一(11日)受壓，市場避險需求回升，刺激國際金價做好。紐約2月期金收報每安士1,850.8美元，升0.8%。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，留意到近日美元靠穩，加上美債息回升，均對金屬價格帶來壓力。

此外，他表示，市場觀望拜登短期內將接掌白宮之後，預期將在利率、流動性和刺激等方面推進新的議程，其可能使金價承壓。

美匯指數周一報90.42，升0.37%。10年期美國國債孳息率報1.13厘，升1.2個點子。

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