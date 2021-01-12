美股收市下挫　納指跌165點

美股3大指數上周五(8日)齊創收市新高後，周一(11日)趁美國近日債息上升和政治局勢仍不明朗而出現回吐。道指收報31,008點，跌89點或0.29%；標指收報3,799點，跌25點或0.66%；納指收報13,036點，跌165點或1.25%。

美國債息近期上漲，觸發市場的加息預期。據美國貨幣市場的期貨合約交易顯示，投資者預期聯儲局2023年9月前加息一次以上，高過上周僅一次。再者，雖然標指上周漲1.8%，延續去年強勁的反彈勢頭，但美股大好友、Yardeni Research總裁Edward Yardeni也轉軚警告美股升勢過急，擔心會出現暴跌。

他以納指在科網泡沫時期為例，指1998年底至2000年初指數漲逾200%，如今已從去年低位升近100%，認為兩者走勢相近，出現「融漲」（Melt-up）場面，即升勢由非理性的樂觀情緒帶動。他更提到最近比特幣急升，就是極端泡沫的例子，「這肯定是亢奮、投機過度的迹象」。

另一方面，隨着新政府出台更多援助措施的可能性增大，許多經濟學家和股市策略師最近提高了對經濟與企業盈利增長的預測。在最近的研報中，德意志銀行的經濟學家將美國第四季度實際GDP同比增長預期提高了約兩個百分點，提升至6.3%，而高盛股票策略師將其2021年標指成分股的每股收益增長預期提高了兩個百分點，預計將比2020年提高31%。

個股方面，美國國會山莊上周爆發暴動後，社交媒體Twitter宣布取消美國總統特朗普的帳戶，股價周一下瀉6.41%，收報48.18美元。Facebook股價收挫4.01%，收報256.84美元。

此外，一架波音客機上周末在印尼發生空難，波音股價收市下挫1.48%。

治療新冠肺炎藥物瑞德西韋的生產商Gilead Sciences上調去年經調整後每股純利預測，由原本介乎6.25至6.6美元，調高到6.98至7.08美元，股價收報62.51美元，跌0.84%。

此外，多家華爾街大行本周稍後公布去年第4季業績，分析員估計花旗及富國銀行上季純利分別減少42%及39%，摩根大通倒退幅度料較小，純利估計跌約5%。

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