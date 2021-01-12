聯儲巴爾金：料下半年美國經濟表現強勁

外媒報道，美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金(Thomas Barkin)表示，雖然美國新冠肺炎病例激增，可能會傷害到2021年上半年的經濟增速，但相信下半年經濟將有強勁表現。

巴爾金指，考慮到基數效應，預期今年第二季通脹表現得更加強勁，並稱聯儲局側重於實現該局的雙重目標，即穩定物價和實現充分就業，而非側重於美元匯率。

另外，巴爾金稱，聯儲局並沒有在債券購買方面提供具體的行動日期指引，而他亦拒絕置評該局是否會在2021年縮減購債力度。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020