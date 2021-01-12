Legion Consortium超購逾442倍 達豐設備定價1.73元
2021年01月12日 06:52
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多隻新股公布招股結果，其中內地塔式起重機(俗稱天秤)服務供應商達豐設備服務(02153)發售價為每股1.73元，為招股價範圍的中間價，集資淨額約4.537億元。香港公開發售部分錄得超額認購9.3倍，國際發售股份僅獲足額認購。散戶認購1手(2,000股)中籤率10%，最少認購20手(即4萬股)始穩獲1手。
內地花邊製造商及染整服務供應商德運控股(01440)發售價定為每股0.4港元，為招股價範圍下限，集資淨額約8,560萬元。香港公開發售錄得超額認購32.62倍，國際配售部分則認購不足。散戶認購1手(5,000股)中籤率10%，最少認購50手(即25萬股)始穩獲1手。
新加坡物流商Legion Consortium(02129)以招股價下限每股0.4元定價，淨籌4,160萬元。香港公開發售錄得超額認購442.37倍，而配售股份已獲適度超額認購。認購1手(10,000股)中籤率僅1.09%，最少認購100手(即50萬股)始穩獲1手。
裕程物流集團(08489)以招股價範圍下限0.74元定價，淨籌1,040萬元。香港公開發售錄得超額認購34.9倍，而配售股份則獲輕微超額認購。認購1手(5,000股)中籤率15.26%，最少認購60手(即30萬股)始穩獲1手。
上述股份預計於周三(13日)掛牌。
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