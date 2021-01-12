百濟神州與諾華合作開發和商業化抗癌藥百澤安

根據合作與授權協議，百濟神州將獲得諾華6.5億美元的預付款，並在達到藥政里程碑事件之後有資格獲得至多13億美元的里程碑付款，在達到銷售里程碑事件之後有資格獲得至多2.5億美元的里程碑付款，另有資格獲得百澤安®授權區域未來年度淨銷售額的近20%至30%的分級特許使用費，但在特定情況下會合理相應減少。特許使用費自百澤安®在授權區域內各國初次商業化銷售之日起，至最後有效專利要求到期之日、監管獨佔權終止之日、或在該國初次商業化銷售百澤安®後滿10年之日的最晚日期按國別支付。百濟神州和諾華將在授權區域內對百澤安®進行共同開發。

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