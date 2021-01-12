陳正犖：港股今年成交料續暢旺

港股上季成交有別於往常第4季例淡的情況，日均金額達1,410億元，按年增加83%，我們預期今年日均成交或高企於1,450億元，與去年下半年水平相若。支持港股氣氛及交投的原因包括，第一，香港或擴大與內地股市互聯互通，部分內地科創板股份及香港上市未有收入的生物科技股，已經獲納入互聯互通名單，兩地交易所正密切推動第二上市股份亦可納入機制內，並擴大兩地投資者可以互相投資合資格新股及衍生工具；

第二，香港新股市場熾熱，近日中美關係再度轉趨緊張，特朗普簽署命令，或迫使中資企業在美國退市，紐約證券交易所宣布撤銷中資電訊股的上市地位，大型石油股有機會步其後塵。目前大型中資電訊及石油股的交投，主要在香港進行，除牌事件或變相鞏固香港作為內地企業主要上市中心的地位，中概股或加快回歸香港第二上市，香港預期亦會進一步改革，以保持亞洲上市中心的吸引力。投資者可以借勢捕捉港股成交活躍帶來的機會。

A股市場方面，我們亦預期今年流入的資金將逐步增加，受內地收緊樓市調控及高息/定息產品供應減少等因素影響，內地居民或持續將資金重新配置在股票，今年整體A股資金淨流入或高達1.9萬億元人民幣，其他「水源」將來自保險資金、銀行理財產品、私募基金及外資。內地料將加大資本市場改革，以釋放市場更大增長空間，例如新股註冊制下新股上市速度將加快，將有助券商投行業務；提升股票融資規模，以刺激A股市值及成交，則對券商的經紀業務有利。我們估計中資大型券商受惠更大，亦可擴大市場佔有率。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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