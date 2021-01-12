道指收市跌89點 金價向好

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.528；港匯反覆處7.7549；離岸人民幣(CNH)高見6.4744；美元兌日圓報104.11；歐元企1.2157；英鎊見1.3523。金價升至1,847美元。布油失守56美元；紐油徘徊於52美元。道指期貨靠穩。

●美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金(Thomas Barkin)稱，美國新冠肺炎病例雖然激增，可能會傷害到2021年上半年的經濟增速，但相信下半年經濟將有強勁表現。

●多家華爾街大行本周稍後公布去年第4季業績，分析員估計，花旗及富國銀行上季純利分別減少42%及39%，摩根大通倒退幅度料較小，純利估計跌約5%。

●美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)相信，聯儲局需要看到有關於就業市場和通脹改善的信號，然後再縮減資產購買力度，而他對今年稍後時間開始縮減資產購買力度持開放態度。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報27,826點，跌82點或0.29%。

●即月恒生指數夜期收報27,835點，跌150點，低水73點，成交17,758張。

●紐約2月期油收報每桶52.25美元，升1美仙或0.02%；布蘭特3月期油收報每桶55.66美元，跌33美仙或0.59%。

●紐約2月期金收報每安士1,850.8美元，升0.8%。

●社交媒體Facebook發言人指，該公司政治行動委員會的所有捐款將至少在「2021年第一季度」維持凍結狀態。另一科技巨擘微軟公司亦表示，將會在今年首3個月凍結政治支出。

●英國富時100指數收報6,798點，跌74點或1.09%；法國CAC指數收報5,662點，跌44點或0.78%；德國DAX指數收報13,936點，跌112點或0.8%。

●英國著名鞋商Dr. Martens宣布在倫敦證交所上市，為全球今年首宗大型首次公開招股(IPO)之一，分析員料估值介乎30億英鎊(約312億港元)。

●美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，去年全年甲級商廈售價及租金分別跌11.1%及18.3%，創下2008年金融海嘯以後最大的按年跌幅，而整體商廈成交量更創下有紀錄以來的歷史新低。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020