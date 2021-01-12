新創建出售聯營及附屬公司　套現65.33億元

於蘇伊士新創建及新創建香港投資的交易完成後，新創建集團將不再擁有蘇伊士新創建及新創建香港投資(及蘇渝)的任何股權。

假設出售事項已於2020年12月31日完成，估計出售事項將為新創建產生除稅及交易成本前出售收益約1.4億元。

經計及預計資產增值稅、印花稅、有關或然負債的計提及與出售事項直接相關的其他交易成本，因預期將訂立買賣協議，新創建集團於截至2020年12月31日止6個月的綜合財務報表中確認減值虧損約1億元。

新創建集團就出售事項收取的所得款項淨額將用於投資新創建集團現有業務分部(如道路及物流)；於機遇出現時進行具可觀回報且與核心業務產生協同效應的其他投資；以及集團一般營運資金需求。

蘇伊士亞洲為一家投資控股公司，其於2021年1月11日由SUEZ最終全資擁有，並持有蘇伊士新創建全部已發行股本的58%。SUEZ為一家股份於巴黎泛歐交易所(A板塊)及布魯塞爾泛歐交易所上市的公司，並主要從事提供水務管理、廢物循環再用及回收、場地修復及空氣處理解決方案。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020