港股「轉莊」入直路？對後市有何啟示？

相信最令大家擔心嘅，莫過於A股傳統上的「一放即亂，一收即死」惡性循環。直接啲講，就係擔心港股貨源盡落中資手後，流動性大減，港股「A股化」，好似A股指數咁，再難有大突破。筆者就認為，呢一點毋須太擔心，皆因今時今日內地金融業的財技已大為提升，斷不會讓港股變成一潭死水，這並不符合一國的戰略利益；更何況如今中國富起來，大量的理財需求，只要容許更多內地長線資金如退休金等投資港股，港股不會因為少咗美資參與而玩完的道理，所改變的，只是呢個「大賭場」的「莊家」，由美資轉咗做中資而已。

事實上，回歸以來，港股「轉莊」一直進行中，只是近兩年在中美博弈下順理成章加快進度。說白點，香港這個小島，本來就沒太多本土資源，能養活700萬人，全靠大量資金經港流動，過河濕腳。過去香港做外資進入中國門戶，賺中介人的錢；近年當內地消費者富起來，要到境外購物花費、投資，香港賺盡內地人的錢；如今中美金融博弈，中國要善用香港這個境外國際金融中心，作為突破美國的圍堵，推動人民幣國際化及作為中企籌集海外資金的重要平台，大量中資流入及中企來港上市，只要內地經濟持續發展，香港又係想「窮」都難。

從呢個角度睇，港股因地緣政治風險而有反覆係難免，但長遠而言，將受惠來自祖國更大更強的投資與支持。畢竟過去外資都會舞高弄低當港股係提款機，但中資理論上只有一個理念，就係中港兩地共繁榮！

反正，香港人謹記「山不轉路轉、路不轉人轉、人不轉心轉、心不轉念轉、轉心轉念也」。世界兩強要鬥生鬥死，實非香港這小島可以左右。最重要係香港人毋忘靈活求存的本色，平常心看待變化，自能找到生存的空間。

東網產經專欄作者 帥哥

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