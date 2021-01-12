歌禮製藥肝臟藥ASC41在I期臨床試驗中取得良好數據

ASC41是一種具有肝臟靶向性的前體藥物，其活性代謝產物是一種甲狀腺激素β受體(THR-β)的選擇性激動劑。

在單劑量遞增的研究中，從1mg到20mg，ASC41的體內藥物暴露量(藥代動力學)呈線性關係，且在高達20mg的劑量組中仍表現出良好的安全性和耐受性。在多劑量遞增的臨床研究中，經過14天每日口服一次ASC41片劑治療後，給藥組受試者的低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)和甘油三酯(TG)指標相對安慰劑組表現出具有臨床意義和統計學顯著性的降低。在14天治療中，ASC41在所有劑量組中無3級或以上不良事件、嚴重不良事件或提前停藥事件發生。

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