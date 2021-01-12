國瑞置業要約交換現有優先票據及發行新票據

另外，公司正進行發行及出售額外新票據之獨立同步發售項目。完成同步新票據發行須視乎市況及投資者興趣而定。新票據之利率為14.25%。新票據將於結算日的第3周年到期。

倘同步新票據發行完成，公司擬將同步新票據發行的所得款項淨額用作為現有票據進行再融資，而餘額用作一般公司用途。

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