施羅德：復甦脆弱　幣策趨鬆有利企債

隨着新冠肺炎疫苗面世，經濟增長和企業基本因素均有望改善，加上央行的支持，為今年的企業債券市場奠定穩固的基礎。

當踏入2021年之際，企業債務正處於紀錄高位。在2020年，企業紛紛透過債券市場籌集大量資金，務求可以順利度過危機。有迹象顯示，債務發行量已見頂，而企業的現金水平亦已增加，資產負債表應有望開始改善。然而，一些企業或會出現債務過度擴張的情況。因此，慎選策略對於企業債券投資者在今年的投資來說可謂相當重要。

由於大部分環球債券的孳息率不是零便是負數，追逐收益似乎仍將是投資者關注的焦點。企業債券孳息率自去年3月份開始便顯著下跌(孳息率與價格的走勢相反)，部分企業債券已完全收復疫情爆發以來的失地。

不過，由於企業及行業估值存在差異，市場上的各個板塊仍存在個別價值和選股的投資機遇，受疫情影響最嚴重的行業有可能進一步回升。雖然高收益債券和新興市場普遍顯得具吸引力，但投資者入市時應採取較審慎的策略。

雖然新冠肺炎疫苗和美國的刺激經濟方案為2021年前景帶來希望，但不明朗因素尚有許多。例如不少國家仍處於封城的狀態，它們的經濟復甦展望較為脆弱，失業率方面亦明顯高於疫情前的水平，加上通脹低企，各央行很可能會繼續提供政策支持。聯儲局料將以購買國債和其他金融證券為主的方式擴大資產負債表，而購債規模亦將在年內達到兩萬億美元。雖然購債金額較2020年低，但與之前任何一年比較仍高出超過一倍。

經濟和社會逐步回復正常相信可讓政府債券孳息率於2021年內溫和向上調整，但任何升勢都應該會受到政策所抑制，這對於企業債券來說普遍有利。

利率和孳息率在2020年已進一步跌至更低的水平。對許多投資者而言，一般可以用來賺取收益的選擇、儲蓄戶口、貨幣市場基金或政府債券，收益若不是微不足道便是根本沒有，有些收益甚至是負數，若投資者直至到期日都一直持有債券，資本便肯定會錄得虧損。

由於要獲取收益仍需付出一定的代價，因此人們對企業債券的需求應該仍然存在。自去年3月份以來，湧入投資級別企業債券的資金源源不絕。在市場回升過後，債券孳息率已見回落，個別債券更跌至較低水平。不過，在環球孳息率低企的環境下，企業債券仍將是投資者獲取收益的一個來源。

去年3月份起，企業債券普遍已強勢反彈，但當中顯然仍有一些可發掘的投資價值。個別行業因封城措施所受到的影響較其他行業嚴重，在這輪回升中的表現亦相對落後。若新冠肺炎疫苗能夠迅速投入應用的話，這些行業有機會做好。

施羅德投資管理固定收益專家 James Molony

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