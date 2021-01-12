香港會計師公會：企業宜具體披露疫情影響

新冠肺炎疫情爆發，影響環球公私型機構的業務及營運，更為它們的企業管治及可持續發展實務帶來考驗。香港會計師公會最近公布一年一度「最佳企業管治大獎」的得獎名單，並分析企業及機構的管治及可持續發展報告的表現和趨勢。

大獎成立20年來，經歷了各樣變遷，良好企業管治的重要性非常明確，亦是維持企業穩定及保障投資者利益的關鍵。公會認為，具有深厚企業管治文化的公司及機構往往應變力強，擁有較有利條件撐過逆境，於難關過後亦能更快地重回軌道。

根據優良企業的高層及金融家的觀察，實踐良好企業管治的公司通常較順利獲得資金，資本成本亦相對低，能為企業帶來重要優勢，特別是需要流動資金之時。此外，愈來愈多研究顯示，卓越的環境、社會及管治(ESG)政策、策略及實務，有利企業的聲譽及吸引長線投資的能力。

疫情對營商造成打擊，市場亦特別關注企業如何應對逆境。公會在評選大獎的同時，更特地進行了資料調查，以聯交所於2020年4月刊發的《上市發行人監管通訊》內有關疫情披露的指引作對比，了解於2020年3月底年結的本港上市公司如何向持份者匯報及溝通新冠疫情對業務的影響，集中調查企業的年報及截至2020年8月中前所披露的內幕資料。

調查結果顯示，普遍公司的疫情相關披露只有宏觀資料及營運措施，欠缺例如預期業務如何或何時重回軌道、在「新常態」下營運的討論，以及策略措施等。

公會建議公司應就疫情對營運、流動資金及整體財務的影響，作更具體明確的披露及詳盡分析，亦要披露應對疫情的中長期策略。公司可考慮整合疫情相關資料，集中於年報的特定章節披露，對財務狀況、重大風險等方面進行量化及實質分析，以及設疫情專題網頁，為投資者適時提供疫情對業務影響，和公司如何應對風險及不確定因素的資訊，以助他們作出及時知情的投資決定。

香港會計師公會

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