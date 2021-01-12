林嘉麒：美投資禁令亂市添波動

另一方面，因應禁令，3間美資行摩根大通、摩根士丹利及高盛，提早終止共484隻相關衍生產品買賣。今次事件波及恒生指數相關產品，與恒指成分股內，亦涉及指數買賣基金(ETF)、指數基金以及附屬公司。三間美資行的公告，指由1月12日開始至1月22日將提供有限流通量的單邊買入價報價，22日預期為最後交易日。受影響結構性產品將自1月25日提早終止及撤銷上市，1月28日將為向各持有人支付提早終止金額的結算日。在輪商終止衍生產品買賣的期間，一方面提供流通量應付贖回，另一方面將會拋售早前因對沖而持倉的相關資產，從而增加恒指、國指，及禁令下的上市公司的波動性。假設短期港股未有新一輪利好因素而吸引資金進場，供求在美資公司被動式沽貨的失衡下，恒指走勢應該較弱。

不過，實際情況未需要太擔心，早前多間國際金融指數公司在禁令下已在較早前進行了指數換碼。值得留意的是，中移、中電信、聯通、中交建、中鐵建、中國中車和中芯不單止未受被動式資金而沽低，相反，在多方看淡其股價走勢的時候，在被剔出之日或之後，一眾股份出現明顯的低位反彈，而且更是愈升愈有。確實這個投資邏輯也是正常，在被動式賣盤過分壓低股價的時候，個股的價值就出現偏差而存在不理性的折讓，而相信投資行為是理性的話，投資者就會出現趁低吸納，估值獲得修復後，股價因此而回升。估計恒指及國指在輪商拋售的影響下，恒指難免於高位28,000點要面對壓力，惟在1月22日或以後將雨過天青。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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