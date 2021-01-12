林嘉麒：美投資禁令亂市添波動
2021年01月12日 08:45
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美國財政部上周五(8日)公布非特別認定國民(Non-SDN)中國軍方公司名單，指出投資禁令適用於相關公司的所有證券，包括債券在內。名單包括中國移動(00941)、中國電信(00728)及中國聯通(00762)等，另有AH股中的中國交通建設(01800)、中國鐵建(01186)、中國中車(01766)和中芯國際(00981)，而A股就有中國核工業建設(601611.SH)和中國東方紅衛星(600118.SH)等。由於香港美資證券商不少，亦持有一定數量的相關上市公司正股及產品，因此建議投資短期要留意香港金融市場的變化。
先睇盈富基金(02800)。負責管理的是美資公司道富，受美國行政命令影響，基金周一(11日)起不再對受制裁企業進行新投資。由於今次禁令需要將中移動、聯通剔出交易名單，而盈富基金在運作上目標是要緊貼恒生指數表現之投資回報，日後投資組合與該指數的成分股及權重亦因此將出現偏差及額外的交易成本，而令盈富基金在未來追蹤恒指表現上或有誤差，意味盈富基金的回報有可能與恒生指數的回報迥然不同。再者，中移動在權重比例，尤其是派息方面佔了不少。道富日後如果能在跟蹤指數表現的同時，同時跟蹤派息的能力，相信對道富來說會有一定的難度。
另一方面，因應禁令，3間美資行摩根大通、摩根士丹利及高盛，提早終止共484隻相關衍生產品買賣。今次事件波及恒生指數相關產品，與恒指成分股內，亦涉及指數買賣基金(ETF)、指數基金以及附屬公司。三間美資行的公告，指由1月12日開始至1月22日將提供有限流通量的單邊買入價報價，22日預期為最後交易日。受影響結構性產品將自1月25日提早終止及撤銷上市，1月28日將為向各持有人支付提早終止金額的結算日。在輪商終止衍生產品買賣的期間，一方面提供流通量應付贖回，另一方面將會拋售早前因對沖而持倉的相關資產，從而增加恒指、國指，及禁令下的上市公司的波動性。假設短期港股未有新一輪利好因素而吸引資金進場，供求在美資公司被動式沽貨的失衡下，恒指走勢應該較弱。
不過，實際情況未需要太擔心，早前多間國際金融指數公司在禁令下已在較早前進行了指數換碼。值得留意的是，中移、中電信、聯通、中交建、中鐵建、中國中車和中芯不單止未受被動式資金而沽低，相反，在多方看淡其股價走勢的時候，在被剔出之日或之後，一眾股份出現明顯的低位反彈，而且更是愈升愈有。確實這個投資邏輯也是正常，在被動式賣盤過分壓低股價的時候，個股的價值就出現偏差而存在不理性的折讓，而相信投資行為是理性的話，投資者就會出現趁低吸納，估值獲得修復後，股價因此而回升。估計恒指及國指在輪商拋售的影響下，恒指難免於高位28,000點要面對壓力，惟在1月22日或以後將雨過天青。
宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)
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