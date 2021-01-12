港股窄幅上落　騰訊偏軟　中移續揚

港股開市缺乏方向，恒生指數跌13點，報27,894點；國企指數高開4點，報11,063點；科技指數升19點，報8,685點。

藍籌股窄幅上落，普遍波幅不足1%。中國海洋石油跌2.1%表現最差；九龍倉置業跌1.6%緊隨其後。恒安國際漲1.8%，是表現最佳藍籌。

大型科網股個別發展，騰訊跌0.7%拖低大市；阿里巴巴無起跌；美團升0.1%；小米集團升1.4%。京東集團跌0.9%，旗下京東健康升0.7%。

其他重磅股方面，昨日急升的中國移動高開0.8%；友邦保險及香港交易所無起跌；滙豐控股及建設銀行跌0.5%。

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