全球超低利率疊加美元弱勢　人民幣債市受追捧

全球超低利率疊加美元弱勢，持續利好新興市場資產。其中，人民幣債券憑着較高的孳息率，加上有納入知名債券指數的利好因素，將持續吸引資金流入，並為人民幣帶來更大的升值空間，故被視為2021年布局固定收益資產不可或缺的標的投資之一。

據外電統計，境內5年期人民幣國債孳息率約有3%，明顯高於美債的0.4%及歐元區債的負利率表現，而境外之香港點心債孳息率亦高於歐美投資等級公司債，增添人民幣債投資吸引力。

隨着2019年起人民幣債券獲納入多個國際主要指數中，根投行高盛估計，後續每月將有30 億美元的資金流入人民幣債券市場，若接下來納入富時全球政府債券指數，預期每月流入金額將擴增至70億美元。

據統計，去年人民幣對美元升值逾6%，在新興國家匯率中表現居前列。業界預期，在美元弱勢格局下，人民幣今年尚有升值空間。

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