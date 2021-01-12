瑞銀集團計劃將內地投行業務人手增加1倍

內地資本市場不斷改革，外資加快步伐搶灘。外媒報道，瑞銀集團透露，計劃在3至5年內將在內地投資銀行業務的員工數增加一倍，以捕捉內地資本市場改革所帶來的增長契機。

報道指出，目前瑞銀證券的投行、經紀和研究職位涉員超過200人，並未包括後勤和其他支持人員。報道引述瑞銀證券董事長錢於軍指出，2015年以來瑞銀中國員工總數增長逾一倍，至接近1,300人，戰略招聘將會繼續。

他續稱，該行相對於本土的競爭優勢之一，是其促進跨境投資，幫助中資企業境外籌資的能力。

錢氏認為，不在中國投資是要付出代價，又指美國政府限制對華投資的措施「沒必要」。他補充，通過中國繼續開放資本市場，有更多的外資流入，中國的人才變得稀缺。全球投資者不可以忽略中國，如果不對中國進行投資，表現必將弱勢於那些投資中國的。

美國政府對中國推行投資禁令，他相信這種限制將重新調整，預計在美國候任總統拜登任內中美關係會改善，不過採用政府的政策不太可能迅速被逆轉。

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