注意！大摩放棄短期做淡美元策略　預示反彈浪不遠？

外媒報道，摩根士丹利分析師放棄近期美元貶值的預測，理由是美國可望大幅擴充財政刺激，將帶動美國國債孳息率上升，而另一家投行——富國證券更預測，美元短期即將扭轉弱勢。

報道引述大摩全球總體策略主管Matthew Hornbach周一(11日)指出，目前該行不再為美元貶值布局，原因是財政政策、貨幣政策和通膨的展望，都存在不確定性。近日美國10年期國債孳息率回升至去年3月來最高水平，顯示交易員忙着回補空倉。美元自去年第一季觸及近年高點後便一路走弱，一來一回至今已貶14%。

大摩過去九個月以來大部分時間看淡美元走勢，但現在已經出清做淡美元/歐元和美元/加幣的倉位，並建議投資者做空英鎊/挪威克朗，或考慮做空瑞士法郎/加幣。

如今大摩對美元看法轉為「中性」，因為美國財政刺激機率提升，而且市場簇擁之下，對美元信心增強，該行也正在等待是否出現「看多」美元的訊號。民主黨在喬治亞州取得決勝席次，代表最快本季可能出現多達1萬億美元的額外紓困計劃。

此外，聯儲局可能討論貨幣政策正常化，這兩個因素讓市場去除基於低孳息率而廣泛不利美元的假設，而市場焦點轉移到美國新財政政策之際，美國實質孳息率和美元正走在觸底的過程。

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