內地5G手機去年出貨量達1.63億部

內地傳媒引述中國信息通信研究院發布數據，去年12月內地市場5G手機出貨量1,820萬部，佔同期手機出貨量的68.4%；上市5G新機型19款，佔同期手機上市新機型的42.2%，5G手機滲透率逐步增加；去年全年內地5G手機出貨量達到1.63億部，佔同期全部手機出貨量的52.9%。

整體手機市場呈現下降趨勢。去年12月內地手機市場總體出貨量2,659.5萬部，按年下降12.6%；去年全年內地手機市場總體出貨量累計3.08億部，按年下跌20.8%。

去年內地國產品牌手機出貨量累計2.70億部，按年下降23.5%，佔同期手機出貨量87.5%；上市新機型累計413款，按年下降18.7%，佔同期手機上市新機型數量89.4%。

市場研究公司國際數據公司(IDC)近日發布2021年內地智能手機市場10大預測，預計2021年內地市場智能手機出貨量將按年增長4.6%，市場規模上升至3.4億台；40%的手機用戶將切換為5G手機，其中約7成以上於首三線城市。

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