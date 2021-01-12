美參議院又有新火頭？傳拜登擬周內宣布萬億美元刺激方案詳情

美國總統當選人拜登計劃在上任初期即推出數以萬億美元的經濟刺激方案，最快周四(14日)將公布詳細內容。外電報道，如此大的額度方案提議，能否獲參議院通告，存在疑問。此外，民主黨提出了彈劾特朗普的議案，亦有可能推遲刺激方案的討論與表決。

消息指拜登擬於周內宣布新的刺激經濟方案，預期措施將包括長期受到共和黨阻撓、對州政府和地方政府提供的一系列支持，以及將個人紓困金提高到2,000美元，並擴大失業救濟金，還涉及資助疫苗配送，學校重新開放，稅負抵免，租金減免和支援小型企業等等。

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