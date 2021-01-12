特朗普人走茶涼！缷任後回歸商界存重大挑戰…

美國上周出現國會暴亂事件後，陸續有美國政界及企業表明與特朗普劃清界線，料這並不利特朗普缷任後重回商界發展。

曾為特朗普寫傳記的美國新聞工作者Michael D’antonio表示，特朗普離棄了自己市場裏的一個重要部分，不知道還有沒有人願意光顧，雖然旗下大部分品牌試圖避免爭議，但特朗普卻逼公司做出分道揚鑣的決定。

自上周特朗普鐵粉圍攻國會後，愈來愈多企業以反暴力原則為由，或擔心有損品牌，和特朗普切斷關係。先後有社交平台表示無限期封禁特朗普帳號，Stripe不再為其競選陣營處理信用支付交易；Shopify下架特朗普集團與其競選團隊的線上商店；美國職業高爾夫球協會PGA宣布，取消在特朗普旗下一座高爾夫球場舉辦的比賽。

不知道以後還會有哪家銀行願意借錢給特朗普集團。德意志銀行過去10年借給其家族公司逾3億美元，但紐約州刑偵人員已發出傳票，要查該銀行與特朗普集團之間的生意往來，德銀私人銀行與特朗普最密切共事的兩名人員已遞出辭呈。

特朗普名下部分產業可能深受上周暴動影響。首當其衝的是位於華府舊郵局大樓的特朗普旅館。過去4年，想奉承特朗普政府的企業和外國政府在此訂房或租借活動場地，以後可能會變得門前冷落車。特朗普租賃政府用地經營該旅館已飽受抨擊，現在要求政府終止合約的呼聲就更高。

外媒引述華府公民道德責任組織(CREW)執行董事Noah Bookbinder指出，特朗普下台後，他的旅館(包括華府產業在內)原本就會損失一些生意，上周他的作為更會加速企業劃清界線。

此外，特朗普冠名的其他產業可能亦有風險。許多交易是他授權姓名使用的行銷協議，並因此獲利豐厚，這些品牌協議價值高達數億美元，少了這筆收入對特朗普而言必定是一項大損失。

報道引述品牌專家Sally Hogshead表示，持朗普走出白宮大門前，「王國」竟付之一炬，但將其個人品牌造成永久傷害。過去特朗普多次越線，事情好快平息，但似乎今次並不一樣！

不過，亦有分析指，特朗普擁有數千萬「鐵粉」，即使其他往來關係受阻，他仍可能開創新事業和新財源。上周三之前，外界揣測特朗普下台後會成立自己的串流媒體。如果他能吸引到700萬訂閱用戶（不到他這次大選總得票數的10%），且每人每月都支付5.99美元，特朗普的訂閱年收入就能超過5億美元，且也不排除他會另組黨，為四年後重返白宮鋪路。

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