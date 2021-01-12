汽車晶片全球大缺貨　台灣廠商：愛莫能助！

全球汽車業面臨嚴重的車用晶片缺貨問題，令產能被迫減少。據外媒報道，去年上半年新冠肺炎疫情嚴峻時，車用晶片商曾向台灣廠商大幅度削單，隨着汽車需求在去年下半年出現強勁反彈之下，該批公司想重新落單時，台灣廠商因相關產能已分配予其他公司的訂單而愛莫能助了！

據悉，就此，歐盟及美國汽車公司通用汽車曾與台灣官方接洽，冀確保晶片供應穩定，而台灣政府則將歐美要求轉交台積電等台廠。不過，台積電則以產能已滿為由，至少拒絕1家大型車用晶片商的大規模訂單，導致車用晶片缺貨，且暫看不到緩解迹象。

廣發証券分析師Jeff Pu稱，消費型電子產品廠商如智能手機、遊戲機、電視及電腦等願意為搶得市佔率，而付出更多以獲得晶片，但車廠較不願意多花金錢。因為消費型電子產品在疫情期間需求激增，其中智能手機1年的需求就超過10億部，而汽車1年銷售則不會超過1億架。

而上述提到的主要車用晶片商包括：荷蘭的恩智浦半導體(NXP Semiconductors)、德國的英飛凌(Infineon Technologies)、日本的瑞薩電子(Renesas Electronics)，而為該等晶片商代工的企業包括台積電及聯電等。

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