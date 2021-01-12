美商會調查：逾4成在港美企對前景悲觀　1/3指港競爭力下降

據香港美國商會(Amcham)最新調查，有超過40%的受訪在港美國企業，悲觀看待2021年的前景，且有約1/3的受訪者表示，香港作為全球商業中心的競爭力，在過去一年有所下降。

香港美國商會在去年12月11日至今年1月4日間，對其1,400名成員進行調查，回覆調查者共181人，約佔商會人數15%。調查結果顯示，有61%的受訪者認為，香港去年的商業環境不穩定，且有惡化迹象；還有超過40%的受訪者，對2021年的前景表示悲觀。

逾60%的受訪者表示，對港府處理旅行限制，和其他遏制疫情的措施缺乏信心，且多數受訪者表示希望港府能增加透明度，並以更好的數據和科學依據，幫助港府更清晰地交流其戰略。

有受訪者指出，香港的前景在很大程度上，取決於對疫情的控制，且港府需要遏制讓封鎖和解封一再發生的環境。此外，地緣政治動盪被視為香港的主要威脅。

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