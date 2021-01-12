排斥中國？日本將與美英合作建置5G通訊網

日本建置第5代行動通訊技術(5G)擬與美國及英國加強合作，主要是美、英擬排除中國通訊大廠華為製品，並期待通訊設備的調度來源更多樣化，且令日本製的機器與技術更加普及。

據日媒報道，包含5G在內與通訊基地台有關的全球市佔率，目前華為、瑞典電信設備製造商愛立信(Ericsson)、芬蘭通訊設備製造商諾基亞(Nokia)3家公司約佔80%，今後5G基地台將積極建置，在排除華為製品之後，調度來源有限。

美國與日本政府於去年秋季已舉行局長級會談，雙方同意5G機器的調度來源將趨向多樣化。日本NEC、富士通支持美國政府將中國廠商勢力排除在通訊網外，日本作為可信賴的調度來源，是有利的選項。雙方已達成協議要加強合作研發下世代6G行動通訊技術。

與此同時，英國政府已表示，重要的社會基礎建設太過依賴少數廠商，將會帶來嚴重危機，因此，與日本政府將針對通訊機器廠商的多樣化，協商要加強合作。為增加供應商的選項，英國去年11月宣布將與日本NEC合作，開始進行建置5G通訊網的實驗。

事實上，在通訊設備領域，日本廠商市佔率不高，其中NEC及富士通各自的全球市佔率不足1%，但因為中國的崛起，導致安全保障情勢產生變化，市場對日本通訊設備關注度日增。

此外，英媒報道，2021年7大工業國集團(G7)高峰會由英國擔任主席國，英國已擬定方針，5G機器將盡量擺脫對中國的依賴，並考慮在G7之上，加入澳洲、南韓及印度，變成為「G10」的架構。

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