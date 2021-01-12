美國共和黨失江山　大型美企即暫停捐助

外媒報道，美國投資銀行——摩根大通和花旗集團及一些大型公司宣布，將暫停向一些共和黨議員捐款，原因是這些共和黨議員拒絕承認候任總統拜登在選舉人的投票中獲勝。

報道指出，摩通在2019至2020年的競選周期內為聯邦候選人籌得約90萬美元，捐款向共和黨人傾斜，佔比約為58%；相比之下，民主黨人所獲捐款比例為42%。

摩通的政治行動委員會已向密蘇里州共和黨參議員Josh Hawley捐款2,000美元，但他受到共和黨內成員及民主黨人抨擊，指其涉及煽動上周國會大樓發生的騷亂。

除了投資銀行外，據報醫保服務機構藍十字藍盾、萬豪酒店亦將對那些阻礙權力過渡的議員暫停政治捐款。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020