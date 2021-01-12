陳蓓敏：中芯料先整固　波幅區間係...

美國公布去年12月非農職位意外減少14萬個，較預先市場估計增加7.1萬個有頗大差距。主要減少來自私企和政府，反之製造業見增加職位。私企因受假期和病毒影響，政府因受換屆和特朗普只簽署短周期臨時預算案影響。市場憧憬新總統上場，拜登政府會給市場派糖。拜登講在本周四舉行記招，市場焦點其財政刺激措施。本周美股將繼續做好。

剛過去的中央政法工作會議報告，明確未來會加強對壟斷和不正當競爭行為營商執法，並為加強資訊科技領域立法。 整體而言，是對行業作規範化監管，提高國際性認可。上證指數於3,500平台上橫行逾一周，走勢漸強，動力凝聚。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)

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