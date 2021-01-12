陳蓓敏：中芯料先整固 波幅區間係...
2021年01月12日 10:42
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美國公布去年12月非農職位意外減少14萬個，較預先市場估計增加7.1萬個有頗大差距。主要減少來自私企和政府，反之製造業見增加職位。私企因受假期和病毒影響，政府因受換屆和特朗普只簽署短周期臨時預算案影響。市場憧憬新總統上場，拜登政府會給市場派糖。拜登講在本周四舉行記招，市場焦點其財政刺激措施。本周美股將繼續做好。
剛過去的中央政法工作會議報告，明確未來會加強對壟斷和不正當競爭行為營商執法，並為加強資訊科技領域立法。 整體而言，是對行業作規範化監管，提高國際性認可。上證指數於3,500平台上橫行逾一周，走勢漸強，動力凝聚。
恒指曾突破28,000關口，高見28,176，雖然收市升幅收窄，未來升幅仍可持續試28,800水平。中芯國際(00981)本先因美國行政命令，面臨在OTCQX市場除牌，現又突獲通告可交易至2月1日。投資者漸對美國朝令夕改行為忽視。昨日中芯曾升3.8%，年初至今只是個半月時間，股價已經累升約50%，估計未來整固於25至30元區域。
近期內銀板塊，以招行(03968)走勢最為凌厲。昨日股價又曾創新高於57.15元。以同類型業務，招行一向以靈活性較其他同業為佳。隨着國內政策大吹消費循環下，刺激消費貸或小微貸款型業務。除針對性零售消費布局，招行亦投資資訊科技業務，布局金融科技生態圈。建議候低吸納作長線投資。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)
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