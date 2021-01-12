中國銀河國際：元旦內地票房報捷　電影股可關注

根據燈塔專業板數據統計，2021年元旦內地單日票房金額突破了6億元人民幣，較2018年1月1日的3.57億元增長了65.13%，較去年元旦首日票房增長106.74%。元旦三天假期累計票房達到12.94億元人民幣，其中元旦首日票房前三的作品是：《送你一朵小紅花》，單日票房2.36億元人民幣、累計票房7.58億元人民幣；《溫暖的抱抱》單日票房1.6億元人民幣，累計票房5.22億元人民幣；《拆彈專家2》單日票房0.93億元人民幣，累計票房8.23億元人民幣。

元旦期間內地票房的優異表現，證明了優質的電影對觀眾入場有拉動作用，隨着優質影片的陸續定檔，預計電影市場將迎來強勢復甦。農曆新年往往是全年票房的高峰，2019年春節檔期七天票房超過58億元人民幣，佔全年總票房接近10%，結合2021年春節檔期作品目前定檔情況，兩部留守重磅電影《唐人街探案3》、《熊出沒之狂野大陸》經歷一年時間沉澱，令人期待。截至目前為止，兩部影片分別有693萬人及32萬人表示想看，加上五部新片《侍神令》、《你好，李煥英》、《刺殺小說家》、《人潮洶湧》及《新神榜：哪吒重生》的上映使更多佳作聚集在新春節檔期，我們認為春節檔期票房有望突破80億元人民幣，創造新紀錄。

不過，投資傳媒股A股面對一定風險，包括市場競爭加劇、政策及監管環境風險、作品內容審查及審核風險、公共衞生風險等。

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