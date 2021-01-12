【瑞通推介】恒指28000爭持 早段較多人開熊
2021年01月12日 10:46
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美國政局再現動盪，道指隔晚收報31,008點，跌89點(或0.3%)，結束四連升。恒指昨曾升至28176點的近一年高位，收報27,908點，升30點(或0.11%)。今早好淡爭持，低位曾跌穿27,800點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,500萬元，反映投資者預期恒指將回落。
昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,500至27,599點，而熊證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點。
騰訊(00700)昨曾重上600元大關，最多升逾5%至602元，收升3.1%於591元，重越50天線。美國更新中企禁令名單，早前外界推測的騰訊不在列。此外，有券商引述騰訊管理層對公司網遊業務今年的前景具信心，料未來數年可提供結構性增長動力。另一邊廂，外電引述消息人士指，中國監管機構擬要求騰訊等大型科企共享消費者貸款數據。騰訊今早主要於590元以下整固。昨有超過67億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，逾7,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾2,400萬元淨流入。
融創(01918)昨曾升逾5%至30.5元，創一個月新高並升穿100天線，收升3.8%於30.1元。融創連日獲主席孫宏斌增持，不過市場亦憂慮銀行將逐漸收緊房地產貸款，影響內房銷售表現。融創今早曾升逾3%，高見31.3元。昨有逾260萬元淨流入其好倉。
浙江吉利和百度正式公布合作組建智能汽車公司，然而吉利汽車(00175)澄清，母企合作不涉上市公司。另外，乘聯會公布，去年12月乘用車市場零售同比增長6.6%，同期新能源乘用車零售銷量同比增長58.1%，按月增長20.8%。吉利汽車昨衝上35.5元後受阻，倒跌2.6%收市，報32.4元。今早曾再跌逾5%，低見30.6元，其後跌幅收窄至約2%，於31.5元附近徘徊。昨有逾1100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾90萬元淨流入。
舜宇光學(02382)上月手機鏡頭出貨量按年升2.5%，按月升1.3%，配合獲券商唱好增長前景，以及三星電子預告上季或多賺26%，帶動舜宇股價昨最多飆逾8%，破頂高見204.6元，收市升5.24%報199元。股份強勢連升九個交易日，累漲逾26%，14日RSI已升至80以上。舜宇今早曾回吐3%，跌穿193元，其後於200元關口好淡爭持。分別有逾780萬元和逾140萬元在昨日淨流入其好倉和淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(22855)，行使價：29800點，2021年6月到期，實際槓桿：11.1倍
恒指輕微價外、中短期沽(19115)，行使價：25870點，2021年5月到期，實際槓桿：10倍
騰訊輕微價外、中短期購(18043)，行使價：648.88元，2021年4月到期，實際槓桿：7倍
騰訊輕微價外、中短期沽(15092)，行使價：530元，2021年5月到期，實際槓桿：6.7倍
吉利價內、中短期購(29335)，行使價：30.93元，2021年5月到期，實際槓桿：3.5倍
吉利價外、中短期沽(11172)，行使價：24.93元，2021年6月到期，實際槓桿：3.1倍
融創輕微價外、短期購(12374)，行使價：32.919元，2021年3月到期，實際槓桿：6.9倍
舜光輕微價外、中年期購(28858)，行使價：218.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.7倍
舜光價外、中年期沽(20760)，行使價：142.8元，2021年7月到期，實際槓桿：3.5倍
小米輕微價外、中短期購(27297)，行使價：39.13元，2021年5月到期，實際槓桿：4.8倍
小米輕微價外、中短期沽(28315)，行使價：29.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.1倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(52558)，收回價：27360點，槓桿比率：44.3倍
恒指N類熊證(66569)，收回價及行使價：28480點，槓桿比率：34.5倍
騰訊牛證(67375)，收回價：558.8元，槓桿比率：13.5倍
騰訊熊證(56387)，收回價：613.9元，槓桿比率：18.1倍
吉利牛證(61933)，收回價：26.68元，槓桿比率：5.2倍
全場最貼融創牛證(67428)，收回價：26.8元，槓桿比率：5.6倍
融創熊證(60173)，收回價：33.33元，槓桿比率：6.3倍
舜光牛證(52654)，收回價：167.99元，槓桿比率：5.2倍
舜光熊證(50333)，收回價：210元，槓桿比率：11.7倍
小米牛證(62325)，收回價：30.99元，槓桿比率：11.2倍
小米熊證(59967)，收回價：35.88元，槓桿比率：9.7倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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