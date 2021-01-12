【高盛推介】美團逼近300元後跌幅收窄 資金趁低買Call
2021年01月12日 10:46
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團(03690)昨日跌約2.6%。今早則高開約0.1%後隨即倒跌，最低見301元後跌幅收窄，現報305.6元，跌約1.3%，落後大市。國家市場監督管理總局局長張工表示，市場監管部門將推動反壟斷法加快修訂。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金轉向部署好倉，當中認購證錄得約5,480萬元資金流入，為昨日最多資金流入的認股證相關資產。而牛證亦錄得約1,090萬元資金流入。淡倉方面，則見上周五錄得約680萬及150萬元資金流入認沽證及熊證後，昨日獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面的價外選擇可留意屬行使價380元以下、2個月期以上產品中，槓桿最突出的美團購(18186)，行使價368.2元，2021年03月26日到期，實際槓桿7.4倍，價外、行使價380元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。貼價選擇可留意屬行使價340元以下、2個月期以上產品中，槓桿最突出的美團購(17914)，行使價333.2元，2021年03月15日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、行使價340元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。並可留意屬行使價320元以下、2個月期以上產品中，槓桿最突出的貼價阿里購(19833)，行使價313.08元，2021年03月24日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、行使價320元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。牛證方面的貼牛選擇可留意屬活躍條款的阿里牛(67751)，與現價有約22.4元收回距離，收回價283.18元，行使價280.18元，換股比率500，槓桿比率12.5倍，活躍條款貼牛。遠牛選擇可留意阿里牛(64625)，與現價有約32.2元收回距離，收回價273.38元，行使價270.38元，換股比率100，槓桿比率8.5倍，近32.2元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價250元以上、2個月期以上產品中，槓桿最突出的美團沽(17063)，行使價260.06元，2021年04月23日到期，實際槓桿5.5倍，行使價250元以上、2個月期以上產品中，槓桿最高。價外選擇則可留意屬3個月期以上產品中，槓桿最突出的價外兼低街貨美團沽(20347)，行使價246.68元，2021年04月26日到期，實際槓桿5.6倍，價外、低街貨、3個月期以上產品中，槓桿最高。熊證方面的近熊選擇可留意屬活躍條款的美團熊(56586)，與現價有約24.4元收回距離，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，活躍條款近熊。遠熊選擇可留意美團熊(50313)，與現價有約49.4元收回距離，收回價355元，行使價358元，換股比率500，槓桿比率5.5倍，近43.2元收回距離遠熊。
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