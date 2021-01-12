李偉傑：嘉宏教育獲國策扶持 憧憬業績理想
2021年01月12日 10:54
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早在去年9月國家教育部等九部門印發《職業教育提質培訓行動計劃（2020-2023年)》提出，支持國有企業和大型民營企業舉辦或參與舉辦職業教育，將企業辦學情況納入企業社會責任報告。發揮職教集團推進企業參與職業教育辦學的紐帶作用，打造500個左右實體化運行的示範性職教集團(聯盟)、100個左右技工教育集團(聯盟)。反映出內地國家教育支持國有和大型民企舉辦或參與舉辦職業教育方向得以肯定。加上在地緣政治緊張，以及疫情問題亦影響中國學生出國留學意願，因而國內教育相信吸納高端學生報讀契機。
嘉宏教育(01935)主要在中國提供高等教育及高中教育服務，集團所營運的學校位於浙江省與河南省，惟浙江省規模最大的正規民辦高等教育機構，亦為河南省領先的民辦高等學歷教育機構之一。除提供高等教育外，集團亦向浙江省高中學生提供中等教育服務，控制及經營三所學校，集團的專業與課程以市場為導向，研究經濟發展和行業需求以確定勞務市場上供不應求的職務，基於對當前及預期市場需求的研究，建立以市場為導向的專業群組。
早前集團亦自願性公布截至去年10月底集團在校生人數按年增14%至3.89萬人，而新招生人數則按年升19%至1.45萬人。集團表示校生人數增加主要由於集團於2020年擴建了其現有學校校園令招生名額增加所致，而未來業務策略上，將拓展業務營運及學校網絡以實現規模經濟。集團去年中期業績，營業額2.75億元人民幣(下同)，按年升7.8％，股東應佔溢利1.28億元按年升30.1％，業績表現理想，可預期在去年全年業績表現可繼續維持理想增長，現時市盈率25.4倍，預測市盈率不足20倍，估值仍較同業吸引，而筆者亦於去年12月給予短線有望挑戰3.92元水平，中線看4.2元，於上星期已上試歷史高位4.14元，不過在高位股份14天RSI已經去到73以上進入了超買區域，難免短線回吐壓力，但預期在內地國策扶持以及憧憬業績表現理想下，可在100天線之上再次考慮吸納，建議在3.6元買入，短線目標4元，中線目標今次有望繼續破高位先定在4.4元，但假若跌穿12月低位3.23元需要進行止蝕。
另外之前建議大家認購的LEGION CONSO(02129)最後招股反應理想超額443倍，最後以0.4元下限定價，根據早前招股文件顯示2019年市盈率為14.07倍，Legion Consortium今暗盤，認購人數近17萬人，一手中籤率僅1.09%，貨源已變得歸邊，預計未來股價將能向上動力增強。中籤率較低，料暗盤期間有一段炒浪，建議沒有「貨」的投資者可以于股價升約一成至兩成時考慮買入。
值得留意Legion Consortium分配中，罕見地把所有認購檔次的獲配比率劃一，即以接近劃一比例方式分配給甲乙兩組投資者，其做法跟早前上市相當有「鑊氣」、掛牌單日最高爆升90%的小家電製造商Vesync(02148)做法相近。在散戶中籤率低，變相令大量貨源集中在大戶手上，跟新股一貫傾向優待認購一至三數手的小投資者做法相違背。貨源集中在強者手上，加上集資額僅1億多元，在市場上的流通貨值少，有利引發集團股價上市初段走勢帶來理想升幅。低於上市價超過10%新股應作止蝕部署。
大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)
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