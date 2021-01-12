李偉傑：嘉宏教育獲國策扶持　憧憬業績理想

早在去年9月國家教育部等九部門印發《職業教育提質培訓行動計劃（2020-2023年)》提出，支持國有企業和大型民營企業舉辦或參與舉辦職業教育，將企業辦學情況納入企業社會責任報告。發揮職教集團推進企業參與職業教育辦學的紐帶作用，打造500個左右實體化運行的示範性職教集團(聯盟)、100個左右技工教育集團(聯盟)。反映出內地國家教育支持國有和大型民企舉辦或參與舉辦職業教育方向得以肯定。加上在地緣政治緊張，以及疫情問題亦影響中國學生出國留學意願，因而國內教育相信吸納高端學生報讀契機。

早前集團亦自願性公布截至去年10月底集團在校生人數按年增14%至3.89萬人，而新招生人數則按年升19%至1.45萬人。集團表示校生人數增加主要由於集團於2020年擴建了其現有學校校園令招生名額增加所致，而未來業務策略上，將拓展業務營運及學校網絡以實現規模經濟。集團去年中期業績，營業額2.75億元人民幣(下同)，按年升7.8％，股東應佔溢利1.28億元按年升30.1％，業績表現理想，可預期在去年全年業績表現可繼續維持理想增長，現時市盈率25.4倍，預測市盈率不足20倍，估值仍較同業吸引，而筆者亦於去年12月給予短線有望挑戰3.92元水平，中線看4.2元，於上星期已上試歷史高位4.14元，不過在高位股份14天RSI已經去到73以上進入了超買區域，難免短線回吐壓力，但預期在內地國策扶持以及憧憬業績表現理想下，可在100天線之上再次考慮吸納，建議在3.6元買入，短線目標4元，中線目標今次有望繼續破高位先定在4.4元，但假若跌穿12月低位3.23元需要進行止蝕。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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