傳TNG未得同意代客申請預付卡　 金管局：若不符監管指引會跟進

儲值支付工具TNG據報於去年底，在客戶不知情下代其申請Mastercard預付卡。

香港金管局發言人表示，儲值支付工具持牌人在提供任何服務或產品時，必須遵守有關的監管指引，包括清楚列明及解釋其產品的主要特點、條款以及收費。持牌人亦需確認使用者已閱讀有關服務或產品的主要資料及披露事項，才能提供該服務或產品予用戶。

上述要求適用於持牌人向其用戶發出預付卡，以提供有關服務。若發現任何與監管指引不符的情況，金管局會作出適當跟進。

發言人續指，至於收費方面，儲值支付工具持牌人在提供服務或產品時，須清楚列明收費及相關條款。金管局一般不會干預儲值支付工具持牌人的商業決定。若用戶就收費有任何疑問，可向持牌人作出查詢 。

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