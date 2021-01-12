郭家耀：恒指27500有支持　舜宇料未見頂

恒生指數周二(12日)低開後逐步回升，重返兩萬八附近。正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近日累升不少，高位出現反覆亦屬正常，而整體市場氣氛不太差，加上交投活躍和北水入市積極，相信對港股後市有支持，預期恒指低位可守27,500點，上方阻力位為28,500點。

近日急升的汽車股出現獲利回吐，北水沽盤活躍，他認為此板塊近日升勢誇張，升幅已超前了今年汽車銷售勢大幅反彈等利好因素，現水平宜先觀望。

至於被制裁的中資電訊股亦見反彈，他認為只是早前過度下跌後的收復，但本身中資電訊股牽涉較多社會責任，要提價不易，削弱了盈利增長動力，不太建議作長線投資。

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