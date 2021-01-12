陳政深：港股大漲小回 中移不宜追入
2021年01月12日 11:09
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港股周二(12日)在高位反覆整固，艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，恒指在29,000點有技術阻力，進一步往上推動力暫不足，如重磅股騰訊(00700)始終受制於600港元關口，短線來說，大市可能受各國央行未必持續寬鬆的消息影響。然而，他對後市不太悲觀，北水持續流入，預計在農曆新年後可繼續向好，恒指第一季目標仍維持在29,100至29,200點，整體會是大漲小回格局。
北水持續流入被美國制裁的中資股份，最明顯是中國移動(00941)，成交較騰訊還要大，短期走勢相信樂觀，但不建議散戶在現水平買入，因中移市值大，股份流通量多，再靠北水持續流入拉升股份不易。
舜宇光學(02382)股價在200元有阻力，陳指出，畢竟該股近日升勢強勁，回吐亦正常，基本因素方面不錯，蘋果公司新手機出貨量好過預期，加上新一代5G手機鏡頭質素及數量需求會提高，市場對車載鏡頭需求亦增加，如舜宇回落至10天線，即大約180元水平，投資者可考慮吸納，中線上望230元。
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