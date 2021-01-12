【高盛推介】小米急彈 留意高槓桿輪證
2021年01月12日 11:10
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高盛(亞洲)有限責任公司：小米(01810)經過三日連跌後，昨日反彈升約0.3%。今早發力反彈，早上高開約1.4%後升幅擴大，最高見33.75元。現報33.15元，升約3.4%，跑贏大市。小米副總裁盧偉冰日前公布，紅米K40系列將於下月發布，定價2,999元人民幣起。
觀察個股輪證資金流向，可見近期認購證獲資金追捧，過去 個交易日皆錄得資金流入，合共約1.82億元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。而牛證於昨日亦獲資金轉向，錄得約120萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意價外幅度約10%，年期約3個月的小米購(29681)，行使價36.73元，2021年04月12日到期，實際槓桿5.5倍，相近條款產品中，低街貨兼高槓桿。中期選擇可留意屬行使價38元以下、六月或以後到期產品中，槓桿最突出的小米購(28390)，行使價36.93元，2021年06月25日到期，實際槓桿4.3倍，行使價38元以下、六月或以後到期產品中，槓桿最高。牛證方面的貼牛選擇可留意新上市的小米牛(62816)，與現價有約1.7元收回距離，收回價31.48元，行使價31.08元，換股比率50，槓桿比率14.4倍，新上市貼牛。遠牛選擇則可留意小米牛(63835)，與現價有約3.8元收回距離，收回價29.38元，行使價28.98元，換股比率10，槓桿比率7.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價26元以上產品中，槓桿最突出的中期小米沽(28383)，行使價26.63元，2021年06月08日到期，實際槓桿4.8倍，中年期、行使價26元以上產品中，槓桿最高。貼價選擇則可留意年期約5個月的小米沽(29344)，行使價28.83元，2021年06月22日到期，實際槓桿3.9倍，貼價、中年期。熊證方面可留意屬遠熊的小米熊(54687)，與現價有約10%收回距離，收回價36.8元，行使價37.2元，換股比率50，槓桿比率8.3倍，近10%收回距離遠熊。
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